イギリスの覆面アーティスト「バンクシー」の正体を特定したというロイター通信の特別レポートが配信されました。【映像】バンクシーのストリートアート（複数カット）ロイター通信は13日、イギリスの覆面アーティストとして名高い「バンクシー」の正体を特定したとする特別レポートを発表しました。バンクシーの本名は「ロビン・ガニンガム」で50代のイギリス人男性だということです。ロイターによりますと、バンクシーの名