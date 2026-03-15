＜大相撲三月場所＞◇中日◇15日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】「呼出さん GJ」実際の様子横綱・豊昇龍（立浪）が結びの一番で前頭四枚目・大栄翔（追手風）にはたき込みで敗れ痛恨の2敗目（6勝）を喫した。直後、館内騒然となる中で東の花道を下がっていった横綱、さらに西の花道を下がっていった大栄翔に対してファンが接近。「ダメ、ダメ！」「またおるやん」とファンが反応した。しかし、警備員や呼出が身を挺して割っ