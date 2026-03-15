「オープン戦、巨人８−１日本ハム」（１５日、東京ドーム）右肩のコンディション不良のため、故障班に合流が発表された巨人・山崎伊織投手の現状について杉内投手チーフコーチが明かした開幕投手最有力候補だった右腕の離脱に、試合前から衝撃が走った巨人。試合後には現状について、杉内コーチは「早めに言ってくれたので、全然重症じゃない。ちょっと遅れて帰ってこられると僕は思っているので」と説明。開幕はアウトとな