■ミラノ・コルティナパラリンピックアルペンスキー男子回転（日本時間15日、トファーネ・アルペンセンター）パラアルペンスキー男子回転の1本目が行われ、座位の鈴木猛史（37、カヤバ）が47秒65で3位につけ、この後行われる2本目で悲願のメダル獲得を目指す。森井大輝（45、トヨタ自動車）も47秒97で鈴木に次ぐ4位につけ、日本人選手2人の表彰台入りに期待がかかる。座位の選手は、チェアスキーと呼ばれる専用の椅子に、1本のス