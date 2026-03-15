G3「第1回ワールドサイクリスト支援競輪」決勝戦が15日、取手競輪場で行われた。小堀敢太の逃げに乗った佐藤慎太郎（49＝福島・78期）が追い込んで優勝。賞金452万円（副賞含む）を獲得した。佐藤のG3優勝は22年4月の平塚以来、通算11回目となった。レースは渡辺がスタート。長田―渡辺―松浦―原井―小堀―佐藤―内藤―根田―中島で周回。赤板で小堀―佐藤―内藤が上昇して前へ出ると中島が4番手。長田―渡辺―松浦―原井―根