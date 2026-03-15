アカデミー賞の授賞式を15日（日本時間16日）に控え、日本作品で唯一ノミネートされた、映画「国宝」の李相日監督が、意気込みを語りました。【映像】李相日監督のコメント李相日監督「日本の伝統芸能である歌舞伎と、映画という両方の芸術の融合が、アカデミーの中でも特殊な光を放っているのでは。あすはそれを実感できるんじゃないか」「国宝」は日本映画として初めて、アカデミー賞のメイクアップ・ヘアスタイリング賞にノ