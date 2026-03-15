カメラに向かってかわいく意気込んだ一瞬の隙に悲劇が。人気日本人女子タッグの入場シーンで起きたまさかのハプニングに、ファンがツッコミを入れている。【映像】日本人美女、かわいくカメラ目線→相棒に悲劇日本時間10日、WWE「RAW」が放送され、日本人スーパースターのイヨ・スカイとアスカらがWWE女子インター・コンチネンタル王座への挑戦権をかけた6人対抗のガントレットマッチに臨んだ。アスカは会場入りのシーンから