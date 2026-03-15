お笑いタレント・ケンドーコバヤシ（53）が12日放送のBS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊全国版」（木曜後10・30）に出演し、お笑い番組のケータリング事情を明かす場面があった。埼玉県春日部市の居酒屋に訪れたケンコバだったが、締めにホットコーヒーを注文すると「居酒屋でコーヒーで終わるのも素敵!ああ、うまいな。これぐらいがいい」と堪能する。そこで「芸能界のケータリング事情」の話題になると「ドラマとかだと