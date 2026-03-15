「ボクシング・ＷＢＡ世界ミニマム級タイトルマッチ」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）王者松本流星（２７）＝帝拳＝が同級４位の高田勇仁（２７）＝ライオンズ＝との再戦を判定３−０で制し、初防衛に成功した。負傷判定決着となった昨年９月のダイレクトリマッチとなった一戦。１、２回から王者松本が的確にパンチを入れていき、主導権を握った。３回は松本が強烈な左を浴びせる場面もあったが、高田も終盤に右をたたき込んで