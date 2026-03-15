3月15日、東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナで「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」男子決勝が行われ、帝京長岡高校（新潟県／トップリーグ8位）が92－67で中部大学第一高校（愛知県／ブロックリーグE優勝）に勝利し、引き続き「U18日清食品トップリーグ2026」への出場権を得た。 試合は序盤から互いに点を取り合う激しい展開となるが、ジョベパマリックの8得点を挙げ