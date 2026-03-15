[3.15 女子アジア杯準々決勝 日本 7-0 フィリピン シドニー]今大会初出場で、待望の代表初ゴールを挙げた。日本女子代表(なでしこジャパン)のMF松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)はチーム4点目をマーク。「グループリーグは出られなかったし、色んな人が決めていて焦りもあった。だけど、今日ここで決められてホッとした」と笑顔を見せた。グループリーグ3試合はベンチ入りも出場なし。4試合目で待望の出番が回ってきた。