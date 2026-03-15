江田島市で水道管が破損した影響により呉市の一部で断水が行われるなど5900世帯に影響が出ました。水道管が破損したのは江田島市江田島町の小用港付近の市道です。管理する県水道広域連合企業団によると、14日午前、水道管から水が漏れ出し道路が陥没しました。隣接する呉市に水を送る「送水管」で、約2メートルの亀裂が確認されたということです。この事故の影響で呉市は15日、音戸・倉橋地区で断水を行い、5900世帯に影響