15日夕方、三原市の住宅で火事があり、60代の男性がやけどを負い病院に搬送されました。この影響で呉線が三原-竹原間で運転を見合わせをしています。JR西日本によると、運転再開は午後８時以降になる見込みです。火事があったのは、三原市幸崎能地1丁目の住宅です。消防と警察によると、午後4時40分ごろ、「2階から炎」と住人から通報がありました。消防車4台と救急車1台が出動し、火は約2時間半後に消し止められましたが、この家