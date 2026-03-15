新たな形態での打ち上げを目指すH3ロケット6号機の燃焼試験が行われました。種子島宇宙センターで行われたH3ロケット6号機の2回目の燃焼試験。2025年7月の1回目の試験で見つかった不具合を対策し、エンジンを50秒間燃焼させました。（JAXA宇宙輸送技術部門・有田誠プロジェクトマネージャ）「効果があったのではないかと手ごたえを得ている。30形態試験機のフライトに向けて大きな関門を越えられた可能性が高い」