15日（日）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のレギュラーシーズン（RS）全日程が終了し、プレーオフに進む4チームと個人賞が決定した。 2月時点でRS優勝を決めた信州ブリリアントアリーズのほか、3月1日（日）にプレーオフ進出を決めていたJAぎふリオレーナは2位でRSを終えた。RSの全日程を終え、カノアラウレアーズ福岡が3位、フォレストリーヴズ熊本が4位とな