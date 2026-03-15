TBSラジオ『爆笑問題日曜サンデー』（毎週日曜後1：00）のX公式アカウントが、15日更新され、同番組に出演中の山本恵里伽アナウンサー（32）が3月いっぱいで卒業し、4月から篠原梨菜アナウンサー（29）が加入することを伝えた。【写真】『日曜サンデー』では…最新の文房具を楽しむ山本恵里伽「番組からのお知らせ」と題した投稿には、「４年間担当した山本恵里伽アナウンサーは３月いっぱいで番組を卒業し、４月からは・