◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本５ー８ベネズエラ（2026年3月14日ローンデポ・パーク）元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏が自身のYouTube「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」を更新。WBC準々決勝でベネズエラに敗れた侍ジャパンの中で光った2人の野手の名前を挙げた。初回、鈴木誠也が盗塁で負傷退場するアクシデント。五十嵐氏は「チームの空気が重い中で森下選手のホームランは非常に大きかった」と