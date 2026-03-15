女子プロレス「スターダム」の八神蘭奈が、ＨＡＮＡＫＯ（２５）を撃破し、悲願のフューチャー王座初戴冠を果たした。２０２３年１２月２５日にデビューした八神は１５日の横浜武道館大会で同王座に４度目の挑戦となった。一方、２３年３月２５日にデビューした王者・ＨＡＮＡＫＯは「デビュー３年未満、もしくは２０歳以下」の規定のある同王座を保持期限いっぱいまで保持し返上を狙っている。試合が始まると両者が意地を張