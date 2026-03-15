第６回ＷＢＣで台風の目のとなっているイタリアは１４日（日本時間１５日）の準々決勝でプエルトリコも８―６と撃破。初回に３連打と犠飛で４点を先制すると、４回には相手投手の制球難からの長打攻勢で４点を追加。プエルトリコの終盤の猛追を交わして逃げ切り、ベスト４に名乗りを上げた。１次ラウンドからメキシコ、米国を下すなど快進撃を続け、準決勝は日本を下したベネズエラとの大一番となるが、キャプテンのヴィニー・