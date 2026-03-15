3月14日、池袋に新たな注目スポット「ビックカメラ池袋西口 IT tower店」がグランドオープンしました。店舗は2階から4階までの3フロア構成となっており、最大の特徴はそれぞれのフロアで「衣・食・住」をテーマにした家電の体験型展示を行っていることです。これまでの量販店とは異なり、家電を単に見るだけでなく、実際に試して体感できる工夫が随所に散りばめられています。今回は内覧会に潜入した様子をもとに、各フロアの驚き