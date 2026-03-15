ボクシングＷＢＣ世界ライトフライ級タイトルマッチ（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）は、同級２位・岩田翔吉（３０＝帝拳）が王者ノックアウトＣＰフレッシュマート（３５＝タイ）を８回１分３３秒負傷判定３―０で破り、約１年ぶりの世界王座奪回に成功した。暫定王座を含めてＷＢＡ世界ミニマム級王座を１６度防衛した２階級制覇のレジェンドに対し、ボディー攻めを中心に優位に試合を展開。４ラウンド（Ｒ）には王者が偶然のバ