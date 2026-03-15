女子プロレス「スターダム」のフワちゃんが、４月２６日の横浜アリーナ大会で因縁の安納サオリ（３５）とシングルマッチで対戦することが浮上した。安納とは６日の愛知大会で行われたシンデレラ・トーナメント１回戦で激突。両者はオーバー・ザ・トップロープにより失格となり、１回戦で敗退した。ここから２人の因縁がぼっ発。試合のたびにフワちゃんが安納を追いかけまわしてきたが、冷たくあしらわれてきた。１５日の横浜