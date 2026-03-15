◆大相撲▽春場所８日目（１５日、エディオンアリーナ大阪）東前頭８枚目・宇良（木瀬）が、西前頭１０枚目・狼雅（二子山）を下手投げで下し、４勝４敗とした。土俵際で体を反るようにして、相手を土俵下へ投げた。業師の巧みな投げ技に館内は大歓声。取組については「わからない」と振り返ったが、場内の拍手に「うれしいですね」と語った。大阪・寝屋川市出身。ご当所場所ということもあり、普段以上に送られる声援は大