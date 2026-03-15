佐賀競馬の重賞での断然１番人気馬の走りに、ＳＮＳ上が大盛り上がりとなっている。第５回報知新聞社杯・重賞の九州クラウンは１５日、佐賀競馬場のダート１４００メートル（１０頭立て）で行われ、ウルトラノホシ（牡５歳、高知・真島元徳厩舎、父ホッコータルマエ）が単勝１・４倍の支持に応え、重賞５勝目を挙げた。石川慎将騎手とのコンビで出走。最後の直線では２番手からパワフルな脚で、ほかの９頭をねじ伏せた。着差は