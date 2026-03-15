◇大相撲春場所８日目（１５日、エディオンアリーナ大阪）高安（田子ノ浦）が霧島（音羽山）との関脇同士の１敗対決に敗れ、２敗に後退した。右上手を取られて半身で耐える展開となり、攻め手を探りながらの１分２２秒５の長い相撲の末、すくい投げに屈した。初優勝へ痛い１敗。支度部屋では後半戦に向け「いい稽古になりましたので。明日また頑張ります」と短い言葉に決意を込めた。