Ｊ１川崎は１５日、２戦後に行われるホーム・横浜ＦＭ戦（２２日、ＭＵＦＧ国立）に向け、川崎市内の多摩川河川敷でユニークなイベントを実施。「東急・東急電鉄エキサイトマッチ」と題して行われる国立開催の同試合へ、川崎のファン・サポーターら２３８人が参加し、橋の上を通る電車に向かって旗を振るなど、スタジアムへの来場促進をＰＲした。クラブスタッフが「こんなに多くの方に集まっていただけるとは」と驚いたほどの