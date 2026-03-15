これは、知人のA子さんに聞いたお話です。学生時代からの大親友で、結婚も出産も同時期だったA子さんとB子さん。何でも話し合える仲だったはずが、子どもが小学校に上がるとB子さんの態度が急変！ 「ママ友付き合いが忙しい」と突き放される日々……。そんな二人が数年ぶりに再会し、明かされた衝撃の本音とは？ A子さんが体験した友情の再生エピソードをご紹介します。 突然のシャットアウト！？ 親友から届く「ママ友と