超学生が3月18日に「ネクロバイト」をデジタルリリースすることが決定した。これは、3月より開催中の＜超学生 東名阪ツアー2026『Reverb』＞愛知公演にてサプライズ発表されたもの。「ネクロバイト」は超学生が初めて手掛けたボーカロイド楽曲であり、原曲となるボカロバージョンと、本人が歌唱したセルフカバーバージョンの2曲が収録される。ボカロバージョンは作詞・作曲・編曲の全てを超学生が担当しており、セルフカバーバージ