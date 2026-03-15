第１子妊娠中の「みちょぱ」の愛称で知られるタレントの池田美優が１５日までにＳＮＳを更新。自身が出演した東京ガールズコレクションのオフショットを公開した。自身のインスタグラムに自撮りとともに衣装ショットを公開。水色のレースを基調としたマタニティードレスを着用した姿をアップした。池田は「ＴＧＣありがとうございました」と感謝の言葉を記すと「歩きたい気持ちを抑えてお喋りにだけ行きました」と報告。最後は