WANIMAが、Netflixにて全世界独占配信中のアニメ『刃牙道』のオープニングテーマ「フルボコ」のリリースを記念し、YouTube番組を公開した。アニメ『刃牙道』にちなみ、番組ではWANIMAのメンバー3人が「最強」を目指すために、様々な武道や強さの世界に体当たりで挑む。相撲部屋で力士と対決し、「たくちゃんねる」で知られる坂口拓からウェイブパンチを受け、さらには居合切りにも挑戦するなど、盛りだくさんの内容となっていると