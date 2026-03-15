第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕）に向けた甲子園練習が１５日、行われた。１６年ぶり出場の帝京（東京）は開幕戦で沖縄尚学（沖縄）と対戦。昨秋は４番打者で公式戦４本塁打の活躍を見せた安藤丈二（３年）が「１番・ＤＨ」でチームを勢いに乗せる。３月７日の練習試合解禁から「１番・ＤＨ」で起用されている安藤は「中学時代に１番は経験ありますが…」と苦笑いも、長打の打てるリードオフマンに乗り気。「１打