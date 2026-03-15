ドラマ「リジー&Lizzie」などで知られる女優のヒラリー・ダフ（38）が、両親や姉で女優のヘイリーと疎遠になっている現状について「心が打ちのめされるような思い」と赤裸々に打ち明けた。 【写真】子だくさん女優４人目は水中出産歌手の夫はパイプカット公表 元ディズニー・チャンネルのスターであるヒラリーは先日、約10年ぶりとなるニューアルバム「ラック... オア・