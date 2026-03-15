長崎が福岡に勝利し、今節の順位が確定したV・ファーレン長崎は3月15日、明治安田J1百年構想リーグ第6節でアビスパ福岡に1-0で勝利した。前日に他カードの全日程が終了しており、この結果を受けて最新の暫定順位表が公開された。EASTでは、川崎フロンターレを1-0で破った鹿島アントラーズが勝ち点16で首位を快走。2位には柏レイソルを下したFC町田ゼルビア、3位にはFC東京が勝ち点12で並び、浦和レッズに勝利した東京ヴェルデ