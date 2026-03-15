MLB評論家のAKI猪瀬氏が15日、BS朝日「日曜スクープ」（日曜後7・00）に出演し、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で敗退した侍ジャパンの戦いぶりを振り返った。連覇を目指した侍ジャパンは14日（日本時間15日）、米マイアミでベネズエラと対戦。1点リードされた1回裏、大谷翔平の同点ソロが飛び出すなど、一進一退の攻防を繰り広げた。3回には森下翔太の3ランなどで、一時は3点をリード。しかし、中盤