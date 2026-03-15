赤ちゃんの匂いが好きすぎるワンコは、匂いを嗅ぎ始めたらやめられなくなってしまったようで…？投稿は記事執筆時点で232万回再生を突破し、「愛おしすぎる」「癒される」「ずっと見てられる」といった声が寄せられています。 【動画：『赤ちゃんの匂い』が大好きな犬→クンクン嗅いでいたら、やめるタイミングを見失って…尊い光景】 赤ちゃんの匂いが大好きなワンコ Instagramアカウント「potaufeugram」に投稿されたのは、フ