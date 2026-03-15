“難所の峠”をショートカットで通行量が激増！茨城県は2026年3月6日、昨年2025年に開通した「上曽（うわそ）トンネル」の開通効果を動画で公表しました。【動画で見る】これが「上曽トンネル」の開通効果です上曽トンネルは茨城県の県南と県西を隔てる筑波山地を貫くトンネルで、全長は県内最長となる3538mとなっています。県道7号「石岡筑西線」のバイパスとして石岡市上曽から桜川市真壁町山尾までの約5.6kmを結ぶルートの