お父さんがキッチンで料理をしていたら、ワンコたちと猫さんがやってきて…？3匹がタッグを組んで鶏肉をおねだりする光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で15万5000回再生を突破。「カワイイ圧」「おねだり上手」「あげちゃいますよねｗ」といった声が寄せられています。 【動画：キッチンで料理をする父→犬2匹と猫が大集合して…絶対に無視できない『圧の強すぎるおねだり』】 お父さんが料理をしていたら… YouTubeチャン