デイパックの使い勝手って、やっぱり実際に使ってみないと分からないものですよね。そんなワケで今回は、ワタクシも愛用している日本のバッグブランド・beruf baggage（ベルーフ・バゲージ）の「URBAN EXPLORER PRO（アーバンエクスプローラー プロ）」にフォーカス。「beruf baggage」の設立は2006年。2026年でナント！20周年を迎える、老舗と言っても過言ではないバッグブランドです。もともとはメッセンジャーバッグなど、サ