［J２・J３百年構想リーグEAST-A第６節］横浜FC ３−０ 群馬／３月15日／ニッパツ三ツ沢球技場圧巻の２発だ。横浜FCは３月15日、J２・J３百年構想リーグEAST-A第６節でザスパ群馬とホームで対戦し、３−０で勝利。この一戦で２ゴールを決めたのが横山暁之だ。１点目は26分だった。群馬の自陣でのビルドアップの場面。横浜FCがハイプレスで圧をかけると、群馬のGKキム・ジェヒの縦パスがずれ、郄江麗央が拾う。そして、