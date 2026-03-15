聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第13弾は「デコイラン」だ。――◆――◆――攻撃における味方のための囮になる動き出しや走りのこと。ボールの無いところで相手ディフェンスのマークを引き付けることで、ボール保持者やパスの受け手をフリーにしたり、侵入スペースを空けたりする。主に守備を固めてきた相手を崩して、ゴールを奪うために鍵を握るプレーだ。こ