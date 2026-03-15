3ランを許した伊藤のストレートは狙い撃ちされたようだ(C)産経新聞社会心の一撃だった。現地時間3月14日、野球日本代表「侍ジャパン」は、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラ代表とのワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝に臨み、激しいシーソーゲームの末、5-8と逆転負け。8強で姿を消すのは、2006年第1回大会から過去6回目の出場でワーストの成績だ。【動画】痛恨の被弾…伊藤大海がアブレイユに逆転