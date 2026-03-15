井端監督は侍ジャパンの課題にも触れた(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は現地3月14日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦、5−8で敗れ、WBCは6大会目で初めて4強入りを逃すことになった。【動画】痛恨の被弾…伊藤大海がアブレイユに逆転3ランを許した豪打の勢いを止めることは難しかった。先発の山本由伸は好調なアクーニャJr.に先頭打者弾を許すなど失点。その後