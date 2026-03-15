人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月16日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）イライラすることが多そう。人付き合いはなるべく避けると◎。11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）悩みは家族に相談を。今日ならいい解決策が見つかるはず。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）何かと頼られる日。気