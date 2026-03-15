子どもにとっては大きな冒険となる、ひとり旅。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち見送りに来てくれたお父さんらと別れると、急に寂しくなってしまいました。それでも、電車で隣に座っていたお姉さんに話しかけると――。東京都在住の60代女性・Aさんからの投稿。＜Aさんからのおたより＞現在30代の長男が小学2年生だった時のお話です。当時三重県に住んでいた我が家。三男が生まれたばかりの夏休みに、神戸にいる私の