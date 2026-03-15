「道に迷ってしまいましたね…」森と思われる場所で迷ってしまった男女。しかし準備のよすぎる男性は懐から方位磁石を取り出します。これで安心か…と思われた矢先、女性のある行動によってその安心感は打ち砕かれます。いったい彼女は何をしたのか？『文学的なオチが癖になる雪のヤドカリ4コマ劇場』を無料で読む今回は「ときめき」を軸にした4コマ漫画を集めました。漫画家・イラストレーターとして活躍する雪のヤドカリ（@yuk