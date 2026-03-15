《儀堂死んだの？》《塚地さんも誰かのリブート？》毎週、放送終了後にSNSで考察合戦が繰り広げられるドラマ『リブート』（TBS系）。リブートしてしまえばなんでもあり？3月8日放送の7話からは第2章がスタートし、謎が謎を呼び混乱する視聴者が続出しているという。テレビ誌ライターは、「顔と声をそっくりに“リブート”して、松山ケンイチさん演じる早瀬が鈴木亮平さん演じる儀堂に成り代わる設定がそもそもトンデモなのです