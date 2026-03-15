モデルでタレントの辻門アネラ（32）が15日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフの前澤杯にラウンドガールとして参加することを報告した。「2026年4月13日〜26日、千葉・MZGOLFCLUBで開催される前澤杯に今年もラウンドガールとして参加します」と報告し、「国内男子ツアー唯一の2週間開催、賞金総額最大2億円！！現在プロアマ参加チケットが公式サイトにて販売中です」と参加者を募集した。この投稿にフォロワーらから