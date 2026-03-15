SUNトピ福山さんです！きょうの東京は15.8℃まであがりました。ということで、東京の桜はどうなのか先ほど見てきました！福山佳那 気象予報士「花びらの薄いピンク色が見えています」東京の桜開花予想は18日（水）、平年は3月24日、予想が当たればおよそ1週間早いです。また、桜を守る活動も取材してきました。毎年、見事な花を咲かせる国立市の大学通りの桜並木。この景観は多くの人の手によって守られています。きょう、ボ