１２日に放送されたテレビ朝日系「見取り図じゃん」では、見取り図・盛山晋太郎、リリーと同期の芸人が集合した。「２０年目の同期ＳＰ」には、さらば青春の光・森田哲矢、東ブクロが登場。「キングオブコント」などの活躍で同期の中でも早い段階で脚光を浴びた２人だが、松竹芸能を退所するなど多くの紆余曲折を経た。「一番メンタルがキツかった仕事」のテーマで、森田は、松竹退所直後を述懐。「松竹、もうほぼクビみた