エネルギー安全保障を議論するイベント終了後、取材に応じる赤沢経産相＝15日午後、東京都新宿区日米両政府が共催し、インド太平洋地域のエネルギー安全保障を議論するイベントが15日、東京都内で2日間の日程を終えて閉幕した。イラン情勢の混乱を受け、原油などエネルギー資源の安定確保で「協働する」とした共同声明をまとめた。アジアを中心に、インドネシアやタイといった18カ国の首脳や閣僚が参加した。アジア各国の原油